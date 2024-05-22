Трамвай сошел с рельсов на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: трамвай сошел с рельсов около ВДНХ после аварии с трактором

Следовавший по маршруту № 11 трамвай сошел с рельсов около ВДНХ на улице Академика Королева на северо-востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник подчеркнул, что в салоне остались заблокированные пассажиры. Люди начали выбивать окна, чтобы выбраться из трамвая.

По словам источника, пассажирский транспорт сошел с рельсов после столкновения с трактором. В трамвае находились 10 человек. В результате аварии никто не пострадал. Движение перекрыто в обе стороны.

Московский департамент транспорта уточнил, что авария произошла на путях остановки «Аргуновская улица». В этой связи движение трамваев № 11, 17 и 25 задержится.

«Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — добавили в ведомстве.