Московский метрополитен подаст в суд на виновника ДТП с трамваем

Представители московского метрополитена подадут в суд на виновника аварии с трамваем. ДТП случилось в районе ВДНХ утром 4 августа, сообщили в столичном Дептрансе .

Водитель туравтобуса не убедился в безопасности маневра, грубо нарушил ПДД и въехал в трамвай 17-го маршрута. Никто не пострадал.

Представители московского метрополитена собираются потребовать компенсацию за восстановление трамвая, а также за задержку движения трех маршрутов в течение получаса. Средний штраф за остановку вагонов — восемь тысяч рублей за минуту.

Недавно в Улан-Удэ столкнулись трамваи. По предварительной версии, авария случилась из-за сбоя в работе механизма перевода стрелок на путях.