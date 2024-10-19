Трамвай переехал мужчину на востоке Москвы

Трамвай наехал на пешехода на Открытом шоссе в Метрогородке на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, случившееся заметил ребенок.

«Увидел в окно, на человека наехал трамвай. Предположил, что это его отец», — заявил источник.

На место ДТП приехали врачи скорой помощи. Под трамваем оказался мужчина 40 лет, его жена находится рядом. Движение транспорта в районе аварии остановили.

Прошлой ночью москвичка на иномарке снесла пять автомобилей в Мытищах. Машины получили значительные повреждения. Больше всего пострадал Duster, от удара он вылетел на пешеходную дорожку. У автомобиля отвалился бампер.