«Могла что-то употребить». Москвичка на Mazda снесла несколько автомобилей в Мытищах

Источник 360.ru: москвичка на иномарке снесла 5 машин в Мытищах

Жительница Москвы на Mazda снесла пять автомобилей на парковке у ЖК «Мытищи Лайт». Подробности случившегося раскрыл источник 360.ru.

По его данным, ДТП случилось минувшей ночью. Девушка двигалась от торгового центра по Осташковскому шоссе. В районе третьего подъезда дома № 22/1 она врезалась в три машины: Renault Duster, Opel и Suzuki.

«Больше всего пострадал Duster, который от удара залетел на переходную дорожку, у него отвалился бампер и смята вся передняя часть. Далее машина девушки начала движение дальше и через первый парковочный карман въехала в еще две машины, аналогично закинув их на тротуар», — заявил источник.

На место аварии приехали скорая и сотрудники ГИБДД.

«Девушка от освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение отказалась. По словам очевидцев, она могла ранее употребить что-то. <…> Документального подтверждения очевидцы, естественно, не имеют», — добавил собеседник 360.ru.

Несколько дней назад в Новой Москве столкнулись автобус и пожарная машина. Водитель автобуса получил травмы.