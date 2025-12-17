Трамвай насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Трамвай сбил мужчину на проспекте Мира в Ростокино в Москве. Пешеход скончался. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Тело погибшего уже вытащили. Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.

Ранее Porsche на высокой скорости сбил 18-летнего молодого человека на регулируемом пешеходном переходе в Москве на Соколово-Мещерской улице. Очевидцы в беседе с 360.ru рассказали, что за рулем находилась девушка, пытавшаяся обогнать автобус и успеть проехать на мигающий зеленый.

В итоге юношу госпитализировали. Врачи сказали, что он пережил клиническую смерть. На момент происшествия молодой человек перебегал дорогу.