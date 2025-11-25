Porsche на скорости сбил молодого человека на пешеходном переходе в Москве

Porsche на высокой скорости сбил 18-летнего пешехода на регулируемом переходе на Соколово-Мещерской улице. Очевидцы рассказали 360.ru, что за рулем была девушка, которая пыталась обогнать автобус и успеть проскочить на мигающий зеленый.

«В скорой помощи сказали, что клиническая смерть, и увезли в больницу», — поделился один из свидетелей.

По словам другого очевидца, парень шел на зеленый пешеходный сигнал. Он уточнил, что пострадавшему 18 лет.

По данным столичной Госавтоинспекции, трагедия произошла около 17:20. В ведомстве отметили, что молодой человек перебегал дорогу по регулируемому переходу, где «сигнал светофора устанавливается», а водитель иномарки совершил на него наезд. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

