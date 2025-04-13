Подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика в Самаре

В Самаре девятилетний мальчик получил травму глаза из-за наезда электросамоката. Подросток сбил его на тротуаре. Пресс-служба Следственного управления СКР по Самарской области сообщила о проведении проверки.

Информация о том, что 11 апреля 14-летний подросток на электросамокате сбил девятилетнего мальчика, появилась в соцсетях. Ребенку потребовалась медпомощь. Следственный комитет организовал доследственную проверку.

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Следком.

Авария произошла возле дома по Пугачевской улице, 17 около 19:10, сообщила пресс-служба УМВД России по Самарской области. Подросток нарушил требования ПДД. Мальчик, которого он сбил, получил травму глаза, врачи назначили ему амбулаторное лечение.

В Госдуме обсудят внедрение идентификации по биометрии для езды на электросамокатах. Пилотный проект могут запустить в Москве.