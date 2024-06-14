Трамвай насмерть переехал человека в Южном Медведково

Трамвай совершил наезд на человека в Южном Медведково, мужчина скончался на месте. Об этом сообщил источник 360.ru.
Приехавшие спасатели и медики не смогли извлечь пострадавшего из-под вагона, человек не подавал признаки жизни. Мужчину зажало передней тележкой, сообщил источник.
Движение по одному пути заблокировали. Позже источник сообщил, что человека вытащили из-под вагона. Мужчина скончался.
Ранее автомобиль каршеринга загорелся на западе Москвы в районе Филевского парка. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС