Трамвай насмерть переехал человека в Южном Медведково

Источник 360.ru: на северо-востоке Москвы трамвай переехал мужчину

Фото: Телеканал «360»

Трамвай совершил наезд на человека в Южном Медведково, мужчина скончался на месте. Об этом сообщил источник 360.ru.

Приехавшие спасатели и медики не смогли извлечь пострадавшего из-под вагона, человек не подавал признаки жизни. Мужчину зажало передней тележкой, сообщил источник.

Движение по одному пути заблокировали. Позже источник сообщил, что человека вытащили из-под вагона. Мужчина скончался.

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