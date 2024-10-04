Ребенок погиб на месте после столкновения двух машин в Балашихе

Ребенок погиб в ДТП в Балашихе, полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщила Подмосковная полиция в Telegram-канале .

Авария случилась примерно в 18:10 в микрорайоне Салтыковка на Вешняковском шоссе. Два автомобиля столкнулись, в результате двое детей пострадали и один ребенок погиб.

«В результате аварии трое несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения, один из которых, юноша 2008 года рождения, погиб на месте», — заявили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве машина врезалась в знак и перевернулась. Как сообщил источник 360.ru, за рулем автомобиля был 15-летний юноша, телесные повреждения получил 14-летний пассажир. Помимо них, в автомобиле находились еще шесть человек.