Пять автомобилей ушли под лед в Приморье за день

Сегодня в Амурском заливе, недалеко от устья реки Раздольной, под лед провалились пять автомобилей. Это произошло в районе между мысами Речной и Киселевского, а также у острова Рогозина, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По предварительной информации, три провалились под воду ранним утром. Днем ушел под воду четвертый автомобиль», — отметили в министерстве.

Спасатели призвали россиян не выезжать на лед на автомобилях, снегоходах и другой технике, не пытаться проверить прочность льда и не рисковать жизнью ради экономии времени.

Ранее на Чукотке сани с женщиной и ребенком провалились в лед. ЧП произошло в 10 метрах от берега. Ребенок оказался в ледяной воде и погиб от переохлаждения. Мать спасли и отвезли в больницу.