Трактор оторвал газовую трубу у многоэтажки в Хамовниках

Трактор снес газовую трубу возле жилой многоэтажки на Фрунзенской набережной в Хамовниках. Об этом сообщил источник 360.ru.
Обошлось без пострадавших, но улицу оцепили. Есть утечка газа. Трактор с места происшествия уехал.
Как уточнил источник, труба оторвана по шву. На вызов выехали сотрудники газовой службы.
Ранее взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного дома в Люберцах. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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