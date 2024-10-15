Трактор оторвал газовую трубу у многоэтажки в Хамовниках

Источник 360.ru: трактор повредил газопровод у жилого дома в Москве

Трактор снес газовую трубу возле жилой многоэтажки на Фрунзенской набережной в Хамовниках. Об этом сообщил источник 360.ru.

Обошлось без пострадавших, но улицу оцепили. Есть утечка газа. Трактор с места происшествия уехал.

Как уточнил источник, труба оторвана по шву. На вызов выехали сотрудники газовой службы.

Ранее взрыв газа произошел на первом этаже многоквартирного дома в Люберцах. Обошлось без пострадавших и разрушений.