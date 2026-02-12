Трактор ковшом разбил голову россиянке в Чувашии

В Чебоксарах снегоуборочный трактор ковшом разбил голову 45-летней женщине, пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии.

ДТП с участием трактора произошло утром 12 февраля во дворе дома на бульваре Юности.

«По первоначальной информации, 39-летний водитель трактора марки New Holland, выполнявший работы по уборке снега, утратил контроль над транспортным средством», — уточнили представители ГИБДД.

Трактор снесло в сторону. В этот момент ковш зацепил проходившую мимо женщину. Она получила открытую рану головы, ее госпитализировали. В ГИБДД отметили, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

