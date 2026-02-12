Водитель легковушки стал жертвой массовой аварии с грузовиком под Тюменью
Массовая авария с трагическими последствиями произошла на трассе в Нижнетавдинском округе Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По данным полиции, водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. Впоследствии грузовик отбросило на Nissan.
Травмы, несовместимые с жизнью, получил предполагаемый виновник ДТП. Другие автомобилисты пострадали. Проводится проверка.
