Трактор и поезд столкнулись на переезде в Забайкалье
Трактор выехал на железную дорогу на переезде станции Хада-Булак в Забайкальском крае. Произошло столкновение с поездом, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Водитель трактора выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — рассказали в ведомстве.
Водителя трактора доставили в медицинское учреждение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Нарушений графика движений пассажирских составов нет. Прокуратура организовала проверку.
