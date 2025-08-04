Два уголовных дела возбудили после столкновения автобуса с поездом в Ленобласти

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем за собой смерть человека, после столкновения автобуса с поездом в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Сотрудники ведомства работают на месте происшествия.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что возбудили уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека.

Рано утром водитель автобуса, который вез паломников в монастырь Александра Свирского, попытался пересечь нерегулируемый переезд на перегоне Олонец — Лодейное поле перед приближающимся поездом, но не успел. Погибла 68-летняя пассажирка автобуса, еще 12 человек получили различные травмы.