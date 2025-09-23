Трактор и машина скорой помощи столкнулись на севере Москвы
Днем 23 сентября на севере Москвы произошло ДТП с участием трактора и машины скорой помощи. Об этом сообщил источник 360.ru.
Информация об аварии поступила в экстренные службы в 16:50 по московскому времени. ЧП случилось в Головинском районе на Кронштадском бульваре.
Данных о пострадавших нет. На место прибыл пожарный автомобиль и еще одна скорая, однако, по словам очевидцев, медицинская помощь никому не потребовалась. Возгорания также не произошло.
