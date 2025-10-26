Трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана

В Ахтынском районе произошла смертельная авария. Единственной погибшей оказалась председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, сообщил врио министра по национальной политике и делам религий республики Темирлан Абуталимов в Telegram-канале .

«Печальная новость. Сегодня трагически оборвалась жизнь нашей дорогой и всеми любимой Интизар Асадуллаевны Мамутаевой», — сказал он.

Незадолго до гибели она выступила на пленарном заседании Международного форума женщин, проживающих за рубежом. Абуталимов выразил соболезнования родным Мамутаевой.

Авария произошла 26 октября в 17:00 на 67-м километре трассы Магарамкент — Ахты-Рутул, сообщила пресс-служба МВД Дагестана. Водитель Lixiang L7 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. Пассажирка автомобиля, 74-летняя жительница Махачкалы, скончалась на месте, двух других пассажиров и водителя госпитализировали.

Кроме руководства Союзом женщин Дагестана Мамутаева занимала посты председателя комиссии Общественной палаты Дагестана по вопросам общественной безопасности и делам ветеранов, а также возглавляла Координационный совет ветеранских организаций.

На Кубани при столкновении иномарок погибли три человека, в том числе водители. Lada Priora выехала на встречную полосу, по которой ехал Kia Rio.