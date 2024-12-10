Toyota с дипломатическими номерами попала в ДТП в центре Москвы

Черная Toyota и белая Skoda столкнулись на Бульварном кольце в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
У Toyota — дипломатические номера. Как уточнил собеседник 360, пострадал водитель этой иномарки.
Подробностей о его состоянии пока нет. Причины ДТП неизвестны. На месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе в Москве. Одна из машин перевернулась на крышу.
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