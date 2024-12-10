Один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе в Москве

Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, одна из машин перевернулась на крышу. В результате аварии один человек получил травмы.
Пострадавшего направили в городскую клиническую больницу.
Несколько дней назад на Южнобутовской улице в Москве столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В аварии пострадали три ребенка и одна девушка. Всех осмотрели врачи скорой помощи.
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