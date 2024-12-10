Один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе в Москве

Источник 360.ru: в аварии на Ярославском шоссе в Москве пострадал один человек

Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, одна из машин перевернулась на крышу. В результате аварии один человек получил травмы.

Пострадавшего направили в городскую клиническую больницу.

Несколько дней назад на Южнобутовской улице в Москве столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В аварии пострадали три ребенка и одна девушка. Всех осмотрели врачи скорой помощи.