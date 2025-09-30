Toyota Camry взорвалась на Ростовском шоссе в Краснодаре

Автомобиль взорвался и едва не задел соседние машины на Ростовском шоссе в Краснодаре. Мощный взрыв попал на видео. Подробностями с 360.ru поделился очевидец происшествия, двигавшийся в соседнем ряду.

По его словам, сначала в движущейся Toyota Camry прогремел первый взрыв, а следом за ним раздался еще один во время пожара.

«Авто 95 региона. Взорвался газовый баллон в движении», — рассказал очевидец.

Вначале находящиеся рядом свидетели происшествия попытались потушить пламя с помощью огнетушителей. Однако их усилия не увенчались успехом.