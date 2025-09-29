МВД: три человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Трое человек погибли и трое пострадали в аварии в Староминском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на трассе «Краснодар-Ейск». По предварительным данным, водитель Darwin Lanos выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым MAN.

«Погиб водитель легкового автомобиля и два пассажира, пострадали трое пассажиров, из которых двое детей — мальчики 10 и 12 лет», — говорится в сообщении.

Заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Староминскому району Константин Тищенко уточнил, что на месте происшествия сотрудники полиции регулируют движение транспорта.

