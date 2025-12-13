Товарный поезд сошел с рельс после столкновения с локомотивом под Пензой

Грузовой поезд столкнулся на станции Чаис в Пензенской области дороги с локомотивом, с рельс сошли товарные вагоны. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Она предупредила, что из-за сложившейся ситуации возникнет задержка пассажирских поездов.

«Сегодня в 11:49 по московскому времени при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, в результате ЧП никто не пострадал. Для устранения последствий аварии направили три восстановительных поезда.

Центральное МСУТ СК подтвердило, что обстоятельства случившегося выясняют следователи. Они проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее с рельс сошли вагоны с углем в Иркутской области. В результате ЧП обошлось без пострадавших и ущерба для экологии.