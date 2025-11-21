Локомотив и вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области

В Иркутской области локомотив грузового поезда и вагоны с углем сошли с рельсов на станции Облепиха. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Ожидаются задержки пассажирских поездов», — уточнили в компании.

Комиссия по расследованию причин происшествия уже создана.

Сход грузового состава повлиял на движение пассажирских поездов. На станции Облепиха задерживаются пять составов: № 9 Владивосток — Москва, № 69 Чита — Москва, № 137, следующий из Иркутска в Абакан, а также в Красноярск (№ 57) и Тайшет (№ 147).

В РЖД уточнили, что максимальное время задержки составляет до пяти часов. Также отменили пригородные поезда, которые следовали из Нижнеудинска в Тайшет и в обратном направлении.

Позже появилась информация, что назначили резервные поезда для перевозки пассажиров.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Иркутской области уточнил, что с рельсов сошли восемь вагонов с углем.

Ранее в Томске тепловоз и снегоуборочная машина сошли с рельсов, но обошлось без их опрокидывания.