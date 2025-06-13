Товарные вагоны сошли с рельсов в Кузбассе

В Кузбассе семь вагонов с углем сошли с рельсов во время маневров на станции Междуреченск. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по региону.

Грузовые вагоны сошли с рельсов вечером 12 июня, примерно в 21:00. Несмотря на ЧП, задержек в движении не возникло, на место направили два восстановительных поезда. Причины схода вагонов устанавливаются.

Прокуратура начала проводить проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее 10 вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае. Целиком состав не опрокинулся. ЧП произошло рядом со станцией Заозерная.