Товарные вагоны сошли с рельсов в Кузбассе

В Кузбассе семь вагонов с углем сошли с рельсов во время маневров на станции Междуреченск. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по региону.
Грузовые вагоны сошли с рельсов вечером 12 июня, примерно в 21:00. Несмотря на ЧП, задержек в движении не возникло, на место направили два восстановительных поезда. Причины схода вагонов устанавливаются.
Прокуратура начала проводить проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее 10 вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае. Целиком состав не опрокинулся. ЧП произошло рядом со станцией Заозерная.
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