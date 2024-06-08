Торнадо оставил без света 10 челябинских поселков

Торнадо стал причиной отключения электроэнергии в поселках на юге Челябинской области. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович.

«Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушились торнадо и град. В результате стихии затопило дороги и повалило линии электропередач», — отметил он.

В итоге без электричества остались жители поселков Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат и Утренняя Заря.

В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» ввели особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения.

В пятницу, 7 июня, в селе Бердюжье Тюменской области прошел сильный смерч. Он сорвал крыши домов, оборвал провода и повалил электрические столбы.