Торнадо оставил без света 10 челябинских поселков

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Торнадо стал причиной отключения электроэнергии в поселках на юге Челябинской области. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович.

«Сегодня на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушились торнадо и град. В результате стихии затопило дороги и повалило линии электропередач», — отметил он.

В итоге без электричества остались жители поселков Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат и Утренняя Заря.

В филиале ПАО «Россети Урал» — «Челябэнерго» ввели особый режим работы. Аварийные бригады работают над устранением повреждений. Ведутся оперативные переключения.

В пятницу, 7 июня, в селе Бердюжье Тюменской области прошел сильный смерч. Он сорвал крыши домов, оборвал провода и повалил электрические столбы.

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