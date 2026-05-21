Торнадо обрушился на Петровск-Забайкальский и сорвал крышу дома

Шквалистый ветер повалил заборы и сорвал крышу с жилого дома в Петровске-Забайкальском. Глава округа Николай Горюнов призвал местных жителей проверить кровли и исправность электропроводки, чтобы избежать повреждения имущества и несчастных случаев.

Он подчеркнул, что разбушевавшаяся стихия разрушила крышу жилого двухквартирного дома на Енисейской улице.

«По словам жильцов, мощный порыв ветра буквально сорвал кровельное покрытие, повредив забор и оборвав линии электропередачи», — заявил Горюнов.

Глава округа добавил, что выехал на место происшествия. К ликвидации последствий разгула стихии привлекли сотрудников МЧС и «Россетей».

Жительница Петровска-Забайкальского в комментарии 360.ru уточнил, что торнадо обрушился на город в минувшую среду, 20 мая.

«Мы живем улицей ниже, и нас [ураган] только левой стороной захватил. Разбилась теплица. У других жителей все серьезнее», — сказала она.

Мощный ураган обрушился на Екатеринбург в День Победы и чуть не сорвал городские гуляния. Сильный ветер вырвал с корнем деревья, которые упали на припаркованные машины, повалил остановку и светофор, а также сорвал облицовку со строящегося торгового центра. Стихия успокоилась только к вечеру, и жители вернулись на места празднования.