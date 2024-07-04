На пруду в Южном Бутове утонул парень на сапборде

Источник 360.ru: на Нижнем Черневском пруду утонул 20-летний парень на сапборде

Фото: РИА «Новости»

В Южном Бутове на юго-западе Москвы парень катался на сапборде, потерял равновесие и утонул. Очевидцы вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

Молодой человек отдыхал на Нижнем Черневском пруду. На арендованном сапборде катались двое. Один из них, 20-летний парень, не пристегнулся. В какой-то момент он упал в воду и не вынырнул. О судьбе его спутника информации нет. К месту происшествия отправили водолазную группу отряда «Центроспас».

Днем ранее из Нижнего Джамгаровского пруда на северо-востоке Москвы достали тело 60-летнего мужчины без одежды и с мылом в руке. По одной из версий, он решил помыться и утонул. При погибшем не нашли документов, его личность и обстоятельства смерти установит полиция.

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