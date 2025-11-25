Томский лихач без прав протащил инспектора ДПС на двери и влетел в ограду

В Томской области водитель без прав попытался скрыться от ДПС и во время задержания протащил инспектора на двери своего автомобиля несколько десятков метров. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.

Лихач пытался сбежать от полиции в городе Стрежевой, уточнили в ведомстве. В результате водитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение на тротуаре. Когда инспекторы потребовали выйти из авто, нарушитель начал сдавать задним ходом.

Чтобы поймать мужчину, сотрудник полиции разбил боковое стекло машины и хотел вытащить ключ из замка зажигания, но тот продолжал ехать.

«Он протащил повисшего на двери автоинспектора несколько десятков метров, пока сотруднику не удалось заглушить двигатель. Мужчина задержан, против него возбудили уголовное дело», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, на лихача составили пять административных протоколов, в том числе за езду без прав и побег с места ДТП.

Ранее сотрудники ГАИ устроили погоню за подростком, который управлял автомобилем в Нижегородской области. Чтобы остановить нарушителя, они применили табельное оружие.