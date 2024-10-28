Толпа цыган зверски избила полицейского в Туле из-за замечания

Компания хулиганов напала на сотрудника полиции в Туле. Об этом сообщил представитель МВД в беседе с 360.ru.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Галкина. Среди участников конфликта оказался один сотрудник правоохранительных органов. После драки три человека госпитализировали. В отдел доставили трех правонарушителей, полицейские проводят проверку.

Как сообщил Telegram-канал Mash, речь идет о потасовке между цыганами и местным полицейским. По данным канала, толпа из 12 человек напала на него после того, как мужчина сделал им замечание из-за распития алкоголя в общественном месте.

По данным журналистов, нападавшие живут в таборе в микрорайоне Плеханово.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП. На них видно, как несколько человек собрались вместе и начали активно жестикулировать.

Ранее иностранец насмерть забил пожилого сотрудника московской АЗС. Полиция уже задержала подозреваемого, он пребывал в России нелегально.