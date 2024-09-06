Иностранец насмерть забил работника АЗС в Москве

Мужчина жестко избил пожилого сотрудника московской АЗС, в результате пострадавший умер от полученных травм. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

В совершении преступления заподозрили выходца из Ближнего Зарубежья. Полиция его задержала. Мужчина находился на территории России нелегально.

Волк также опубликовала видеозапись с камер видеонаблюдения, на которую попало избиение сотрудника АЗС.

В августе иностранные граждане устроили массовую драку в ЖК «Десна» в Десеновском поселении Москвы. Толпа избила человека на детской площадке. По словам местной жительницы, мужчину чуть не убили.

Ранее пьяный школьный охранник в Екатеринбурге насмерть забил своего коллегу во время застолья. Мужчины распивали алкоголь на смене в учебном учреждении и повздорили. Агрессор бил другого охранника кулаками, ногами и ведром. Всего на теле мужчины было 82 удара. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, ему грозит до 15 лет колонии.