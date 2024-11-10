Толпа школьников избила пассажира электрички и уборщика в Москве

Школьники напали на пассажира электрички на станции Московского центрального диаметра в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Подростки завели разговор с мужчиной в вагоне по поводу татуировок. Получив ответ, они отвернулись от собеседника, однако пассажир попросил их не мусорить в поезде. Один из юношей в ответ плюнул ему в ноги.

Когда мужчина вышел из вагона, подростки кинулись за ним. Нагнав пассажира, один из них брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Другой в прыжке ударил потерпевшего ногами. Потом школьники стали пинать мужчину у ограждения на перроне. В какой-то момент к ним подбежал уборщик, чтобы вступиться. В ответ он также получил несколько ударов.

Двух зачинщиков сразу же поймали, остальные успели убежать. Подростки принесли извинения на камеру. Пострадавший написал заявление в полицию. Возбуждено дело по статье о хулиганстве.

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