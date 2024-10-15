«Бесчеловечный проект». В Дагестане 20 школьников избили подростка за 500 рублей

В Дербенте толпа из 20 школьников избила девятиклассника за вознаграждение. Подробности сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в Telegram-канале .

«Ко мне обратилась семья мальчика, девятиклассника из Дербента. Подростка, избитого толпой из 20 школьников, госпитализировали с переломом височно-скуловой кости, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», — написала Гариева.

Родственники пострадавшего уверяют, что инициатор нападения заплатил участникам избиения по 500 рублей. Семья избитого ребенка считает, что виновников пытаются скрыть от ответственности. Они обратились в пресс-службу МВД Дагестана с просьбой разобраться в ситуации, Гариева заверила, что так и будет, зачинщиков найдут и накажут.

«Уверена, что правоохранители установят все обстоятельства и накажут и зачинщиков, и участников, и тех, кто финансировал сей „бесчеловечный проект“», — добавила Гариева.

В Угличе компания подростков издевалась над 16-летним юношей у него в квартире. Среди них была бывшая подруга парня, которая снимала все на камеру.