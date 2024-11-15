Толпа подростков пришла на «стрелку» у школы в Балашихе и устроила драку

Несколько десятков подростков собрались на школьном дворе в Балашихе и устроили драку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Массовая драка произошла у школы на Горенском бульваре. Толпы подростков сначала громко выясняли отношения, потом словесная перепалка переросла в драку. Местные жители сообщили, что дерущихся поддерживала толпа.
Правоохранители выясняют точные причины произошедшего. По предварительной информации, пострадавших нет.
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