Толпа подростков пришла на «стрелку» у школы в Балашихе и устроила драку

Shot: десятки подростков устроили драку на школьном дворе в Балашихе

Несколько десятков подростков собрались на школьном дворе в Балашихе и устроили драку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Массовая драка произошла у школы на Горенском бульваре. Толпы подростков сначала громко выясняли отношения, потом словесная перепалка переросла в драку. Местные жители сообщили, что дерущихся поддерживала толпа.

Правоохранители выясняют точные причины произошедшего. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ссора 15-летних школьниц в Тюменской области переросла в драку. Несколько подростков избили сверстницу и выложили видео в Сеть. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.