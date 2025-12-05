Толпа мужчин устроила штурм вокзала под Костромой: кто был в банде?

В Костромской области группа молодых людей с битами напала на вокзал в городе Буй Костромской области. В результате побоища пострадал один человек. Случившееся квалифицировали как хулиганство, сейчас расследование дела продолжается.

Предварительно, среди них были лица неславянской внешности, но были и русские, заявил источник канала «Многонационал». По его информации, в результате происшествия пострадал сотрудник транспортной безопасности — он получил травмы и обратился за медицинской помощью.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР подтвердили побоище на вокзале. По данным ведомства, все произошло 8 ноября. По факту случившегося возбудили дело.

«По версии следствия, 8 ноября на железнодорожном вокзале станции Буй Северной железной дороги в Костромской области группа мужчин, один из которых был вооружен бейсбольной битой, избила сотрудника транспортной безопасности», — пояснили в пресс-службе.

Источник «РИА Новости» при этом отметил, что произошедшему на вокзале предшествовал личный конфликт между сотрудником вокзала и одним из хулиганов, который привел друзей на разборки.

Ранее московская полиция задержала двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД. Против них возбудили уголовное дело о насилии против представителя власти.