Полиция Москвы задержала двух мигрантов, напавших на сотрудника ГИБДД

В Москве задержали двух мигрантов, напавших на сотрудников ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По информации следствия, злоумышленники пытались помешать работе сотрудников дорожной инспекции во время эвакуации транспортного средства, в результате чего напали на одного из инспекторов», — указали в ведомстве.

Сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мигрантов задержали и взяли под стражу. Против них возбудили уголовное дело о применении насилия против представителя власти.

В Подмосковье накануне задержали троих дебоширов-безбилетников, которые устроили скандал в электричке. Злоумышленники напали на контролера-кассира на перегоне между станциями Подольск — Столбовая, когда с них потребовали оплатить проезд.