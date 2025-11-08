Толпа мужчин разгромила машину москвича из-за маневра на дороге

Толпа мужчин разгромила автомобиль жителя Москвы, который возвращался домой. Нападавших не остановило даже то, что в машине находился ребенок. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

По данным журналистов, москвич ехал по оживленной дороге и перестроился в правый ряд. Этот маневр не понравился толпе мужчин. Они остановились перед водителем и стали по очереди громить его машину. Действия злоумышленников зафиксировал видеорегистратор.

Ранее на юге Москвы трое неизвестных в масках напали на автомобиль Kia Rio, который ехал по двору. Налетчики украли из багажника сумку, в которой находились 39 смартфонов. Общая стоимость украденного составила более 2,5 миллиона рублей.