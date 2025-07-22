Толпа детей в Уссурийске избила голубя палками

Приморская полиция начала проверку из-за избиения голубя палками в Уссурийске

В Сети распространились кадры, на которых дети избивают палками голубя в Уссурийске. Полиция Приморья начала проводить проверку по данному факту.

Предположительно, дети мучали птицу на улице Кирова. На замечания взрослых они не реагировали.

Полиция проверит информацию о жестоком обращении с животными и установит обстоятельства произошедшего, а также личности детей и их законных представителей.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе МВД по региону.

Ранее на факт жестокого обращения с животным обратили внимание жители Тагила. Они забили тревогу из-за пони — владельцы избивали его и заставляли находиться под палящим солнцем.

Неравнодушные граждане напоили животное и попросили отпустить поводок побольше, чтобы лошадь смогла поесть. Позже они выяснили, что хозяин пони приказал сотрудникам его бить.