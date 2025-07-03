Жители Нижнего Тагила возмутились отношением к пони в парке

В парке «Народный» в Нижнем Тагиле посетители зафиксировали на видео случай жестокого обращения с пони. По их словам, животное целый день находилось под палящим солнцем, и к тому же его избивали. Ролик с несчастным пони был опубликован в социальных сетях, написал «Поясним за Тагил» .

Местная жительница поделилась своим опытом: «Сегодня была свидетелем того, как бьют лошадь, не дают воды, еды, целый день держат под открытым солнцем. Только после того, как мы напрямую подошли и обратились к людям, отвечающим за животное, нам позволили напоить ее и отпустили поводок побольше, чтобы лошадь смогла поесть. Когда спросили почему лошадь бьют, сказали „велел хозяин“. Из какой организации — не признались».

Женщина выразила негодование по поводу такого отношения к животному и призвала людей, которым не безразлична судьба пони, принять меры.