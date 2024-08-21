«Только вина пилота». Командир А-320 — о жесткой посадке самолета Smartavia в Сочи

Командир А-320 Литвинов: в жесткой посадке самолета в Сочи виноват пилот

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В жесткой посадке самолета Smartavia в Сочи, который ударился о полосу задней частью фюзеляжа, виноват только пилот воздушного судна. Такое заявление в комментарии 360.ru сделал командир А-320 Андрей Литвинов.

По его словам, погодные условия не играли роли в случившемся.

«[Жесткая посадка произошла] по вине командира корабля, который не умеет летать. Вот и все. <…> Погодные условия — это простые метеоусловия, ничего не было, шикарная погода для полетов. Надо летать уметь, а не садиться за штурвал самолета в отсутствии и опыта, и желания. <…> Только вина пилота и больше ничья, однозначно», — подчеркнул командир.

Он добавил, что конкретно в этой ситуации пассажирам ничего не угрожало, но летчик мог допустить другие ошибки.

«В этой ситуации нет, ничего страшного в этом нет. Но если такой пилот сидит и допускает tailstrike (касание самолетным хвостом ВПП — прим. ред.), то, естественно, такие пилоты опасны для пассажиров», — заключил специалист.

Борт Smartavia совершил жесткую посадку в Сочи 19 августа. Воздушное судно получило серьезные повреждения. В самолете находились 197 человек, в том числе семеро членов экипажа. Никто не пострадал.

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