Летевший из Петербурга лайнер ударился хвостом о землю во время посадки в Сочи

78.ru: летевший из Петербурга самолет получил повреждения при посадке в Сочи

Самолет Smartavia, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Сочи, получил серьезные повреждения при посадке в аэропорту имени Севастьянова. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Boeing 737-800 проехался хвостом по посадочной полосе во время жесткого приземления.

В салоне самолета находились 197 человек, включая семерых членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Сотрудники Росавиации уже начали расследование случившегося, чтобы установить причины авиационного инцидента и в будущем их предотвратить.

Бригада технических специалистов в аэропорту Сочи после осмотра воздушного судна оценит степень повреждения. Лайнер пока отстранили от полетов.

Ранее пилоты борта Sukhoi Superjet 100, летевшего из Нижнего Новгорода в Москву, подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. Экипаж сигнализировал о нестандартной ситуации при подлете к Владимиру.