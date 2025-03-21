«Только дверь выламывать». Москвич застрял в туалете на Фестивальных прудах

Житель Москвы застрял в общественном туалете в парке Дружбы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина не может выбраться из кабинки в районе Фестивальных прудов и ждет, когда кто-нибудь отопрет дверь.

«Я пытался по-разному дергать за дверь. Остается только ее выламывать, но я этого делать не буду. <… > Все мои попытки были тщетны. Это реально какой-то бред», — отметил собеседник 360.ru.

Он объяснил, что дверь могла заблокироваться из-за сбоя в магнитном замке.

«Мне кажется, это из-за магнитного замка. Он как домофон», — подчеркнул источник 360.ru.

Заблокированный москвич обратился за помощью в экстренные службы. Те связались с сотрудниками платных туалетов и рассказали им о случившемся.

Ранее в центре Москвы курьер застрял на дереве. Мужчина не смог выбраться из подъезда через дверь, поэтому попытался выйти из здания необычным образом: он спрыгнул с крыши на дерево, но не смог с него слезть.

Сидящего на ветке курьера заметили росгвардейцы. Они вызвали спасателей, которые сняли молодого человека с высоты.