Совершил «прыжок веры». Курьер застрял на дереве в центре Москвы

Курьер не смог выйти из подъезда в центре Москвы и попытался покинуть здание через крышу. Он спрыгнул на дерево, но самостоятельно спуститься уже не смог, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на ГУ Росгвардии по столице.

«Недолго думая, курьер, явно переоценив свои альпинистские возможности, вылез через окно на крышу, откуда и совершил „прыжок веры“ на дерево, где, собственно, и застрял, — рассказали в ведомстве.

Застрявшего на дереве мужчину заметили росгвардейцы, совершавшие патрулирование. Курьер находился на уровне третьего этажа и сидел в неудобной позе на ветке. Сотрудники Росгвардии вызвали спасателей, которые сняли доставщика с дерева.

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