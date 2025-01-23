Итальянка девять месяцев притворялась беременной, чтобы похитить чужого ребенка

Итальянка на протяжении девяти месяцев притворялась беременной, чтобы украсть из роддома чужого ребенка. Об этом сообщила газета La Repubblica .

Кража грудничка произошла в провинции Козенца. Женщина вместе с мужем-сенегальцем выкрала младенца из больницы и привезла его домой, где родственники устроили праздник в честь рождения ребенка. Полиция нашла грудничка и вернула его настоящим родителям. По данным следствия, супруги-похитители тщательно разработали план преступления и заранее продумали все детали.

Настоящая мать украденной девочки поблагодарила полицию за возвращение дочки.

«Не думаю, что я когда-нибудь смогу смириться с этим, но счастливый конец в том, что с Софией все в порядке», — отметила она.

Ранее суд арестовал москвича, которого заподозрили в похищении двух подростков. По версии следствия, мужчина заставил школьников сесть к нему в машину, а затем отвез их в безлюдное место и потребовал деньги, угрожая огнестрельным оружием.