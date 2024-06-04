Тюменского рабочего заживо перемолол конвейер на заводе

Начальника цеха завода в Тюмени осудили на 1,5 года условно за смерть рабочего

Сотрудник Винзилинскоого завода керамических стеновых материалов в Тюмени погиб во время смены. Мужчину зажало между дном приемного бункера и конвейером. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Начальник цеха признал, что не проверил рабочее место и допустил к работам оператора технологических установок на участок. По данным суда, требования охраны труда при эксплуатации оборудования на предприятии нарушили — вращающиеся части ленточного конвейера были без ограды.

«Мужчина погиб на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы шеи, туловища, конечностей и головы с развитием механической асфиксии», — указали в пресс-службе.

Сотрудник, который попал в конвейер, находился в трезвом состоянии. Суд назначил 29-летнему мастеру смены год и шесть месяцев лишения свободы условно.

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