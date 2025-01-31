Тюменский омбудсмен Степанов взял на контроль пропажу семиклассницы в Княжеве

Тюменский уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов взял под контроль дело о пропаже семиклассницы в Княжеве. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Подъем» .

Степанов связался с полицейскими и поддерживает с ними контакт. В первую очередь необходимо найти девочку, правоохранители уже занимаются этим.

«Сейчас, прежде всего, надо отработать правоохранителям, при любых версиях и раскладах жизни и здоровью угрожает опасность, поэтому сначала надо, безусловно, найти ребенка, а все остальное будет определено в более спокойной ситуации», — заявил омбудсмен.

О пропаже школьницы стало известно 30 января. По данным Telegram-канала Shot, ее могли похитить, чтобы выдать замуж за цыгана. Своим подругам 13-летняя девочка рассказала, что познакомилась с молодым человеком в соцсетях. Он оказался очень настойчивым и стал ее преследовать. Семиклассница боялась нового знакомого и просила провожать ее после уроков.

В день исчезновения к школе подъехала машина, из нее вышли взрослый мужчина и молодой парень. Возвращавшуюся с уроков девочку затолкали внутрь авто и увезли. О местоположении ребенка до сих пор ничего не известно.