Тяжелая техника начала сбор мазута у кормы танкера «Волгонефть-239»

Тяжелую технику подключили к сбору утекшего в Черное море мазута из потерпевшего крушения танкера «Волгонефть-239» Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Для проезда тяжелых машин к кормовой части танкера рабочие заранее проложили дорогу. Работы велись в круглосуточном режиме.

Сейчас экскаватор собирает мазут с поверхности воды. После этого нефтепродукты загружают в гидроизолированные самосвалы. Собранную смесь мазута и воды вывозят для утилизации на специализированные предприятия.

Выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239» обнаружили в Черном море 10 января. Специалисты сообщили о пятне мазута площадью около 2,8 тысячи квадратных метров.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, остатки мазута из танкеров могут обнаружить во время курортного сезона. Ликвидация последствий потерпевших крушение судов продолжается.