«Тянули время». Врачей в Клинцах обвинили в смерти обгоревшего при пожаре мужчины
Родственники обгоревшего при пожаре жителя Клинцов обвинили врачей в его смерти
В Брянской области родственники мужчины, обгоревшего при пожаре, обвинили в его смерти местных врачей. Те не давали перевезти пострадавшего в областной центр для оказания более квалифицированной помощи, рассказали 360.ru падчерица погибшего Татьяна и его племянница Елена.
Пичкали обезболом и посадили на ИВЛ
Татьяна сообщила, что пожар произошел в Клинцах. В результате пострадали мама и отчим девушки — их отвезли в местное медучреждение. Оба находились в сознании, отметила падчерица.
«Человек, который умер, находился в сознании еще полтора дня, наверное, почти два, пока его не отключили. За это время не наложены были соответствующие повязки. Они просто его накрыли простыней и поливали хлоргексидином», — поделилась девушка.
По ее словам, родственники два дня боролись за то, чтобы им выдали эпикриз. Документы нужно было показать врачам из более квалифицированных клиник.
Всеми своими действиями они довели до того, что у человека просто внутренние органы не справились, потому что ничего не сделано было для того, чтобы он жил. <…> Он просто приехал, они его пичкали обезболом, потом отключили, посадили на ИВЛ.
Татьяна
падчерица погибшего
«Он не жилец»
Племянница Елена обратилась к юристу по медицинским делам, который помог родственникам связаться с командой реаниматологов и санавиацией из Санкт-Петербурга. Клинцовские медики не запросили необходимую телемедицину, пока этого не потребовали близкие пострадавшего.
«Нам, конечно, отдали после смерти заключение телемедицины, но, опять же, не хотели нам ничего давать, то есть просто тянули время. Потому что у Гриши, у моего дяди, были очень серьезные поражения кожи — 80%. Опять же, мы не знаем, насколько это правдиво, потому что та больница, где он лежал, там нет ожогового центра», — рассказала Елена.
Родственнику с каждым днем становилось хуже, поэтому его хотели перевезти хотя бы в Брянск, добавила племянница.
«Врачи нашей клинцовской больницы сказали: „Куда вы лезете? Он не жилец, шансов у него нет никаких“. <…> Нам просто не давали его спасти», — подчеркнула Елена.
Департамент здравоохранения Брянской области пока не прокомментировал 360.ru ситуацию с гибелью жителя Клинцов.