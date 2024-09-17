«Тянули время». Врачей в Клинцах обвинили в смерти обгоревшего при пожаре мужчины

В Брянской области родственники мужчины, обгоревшего при пожаре, обвинили в его смерти местных врачей. Те не давали перевезти пострадавшего в областной центр для оказания более квалифицированной помощи, рассказали 360.ru падчерица погибшего Татьяна и его племянница Елена.

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Татьяна сообщила, что пожар произошел в Клинцах. В результате пострадали мама и отчим девушки — их отвезли в местное медучреждение. Оба находились в сознании, отметила падчерица.

«Человек, который умер, находился в сознании еще полтора дня, наверное, почти два, пока его не отключили. За это время не наложены были соответствующие повязки. Они просто его накрыли простыней и поливали хлоргексидином», — поделилась девушка.

По ее словам, родственники два дня боролись за то, чтобы им выдали эпикриз. Документы нужно было показать врачам из более квалифицированных клиник.