Тиктокера заподозрили в мошенничестве и задержали в Балашихе

Тиктокера Павла Дворецкого задержали в его квартире в Балашихе по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным следствия, 26-летний блогер мог обмануть пенсионерку на 19 миллионов рублей. Если это подтвердится, Дворецкому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Известность тиктокер получил благодаря совместным роликам с двоюродным братом — тоже блогером, Егором Шипом. Кроме того, Дворецкий пытается писать песни.

В прошлом году в Москве суд арестовал блогера и создателя женского клуба Ярослава Голдырева, которого обвинили в изнасиловании. Заявление на него написала одна из клиенток курсов по личностному росту.