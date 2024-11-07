В Москве коуча по женской энергии арестовали за изнасилование

Суд в Москве арестовал блогера Голдырева на два месяца за изнасилование

Гагаринский суд Москвы арестовал на два месяца блогера и создателя женского клуба Ярослава Голдырева по делу об изнасиловании. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы Голдыреву Ярославу Игоревичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 января 2025 года», — рассказал собеседник агентства.

Лайфкоуча обвинили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении знакомой девушки. В конце октября на него написала заявление в полицию одна из клиенток курсов по личностному росту.

Голдырев позиционирует себя как «яснознающего целителя», помогающего женщинам «встретить своего мужчину, обретя себя.

Ранее на Филиппинах полиция арестовала пастора общины «Царство Иисуса Христа» Аполло Карреона Киболея, обвинив его в мошенничестве, сексуальной торговле детьми и изнасилованиях, причем среди пострадавших оказались 10 украинок.