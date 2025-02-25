Тигры растерзали паломника в Индии

В Индии тигры напали на паломника Лохадкью, следовавшего в храм на территории национального парка Рантхамбор. Об этом сообщило издание The Times of India (TOI).

Хищники растерзали мужчину вечером в четверг, 20 февраля.

Прохожие случайно обнаружили изуродованное тело молодого человека в лесном массиве два дня спустя. Его личность определили по одежде. При этом не все части тела паломника были найдены, что позволило предположить, что Лохадкья стал жертвой тигров.

Сотрудники департамента лесного хозяйства ведут тщательный поиск в этом районе.

«Точная причина смерти пока не подтверждена, но состояние тела указывает на нападение тигра», — сообщили местные власти.

Сам храм Качида-Мата, в который направлялся паломник, расположен на территории тигриного заповедника.

По информации издания, в районе нападения обитают две тигрицы с детенышами. Лесничие уже усилили патрулирование, чтобы защитить местных жителей.

Ранее в Индии сбежавший бенгальский тигр напал на сотрудника заповедника.